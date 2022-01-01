Максим Артамонов За уклонение от налогов в Перми осудят бывшего директора «Треста № 14» Сергей Некрасов обвиняется в причинении ущерба на 180 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердовский райсуд Перми 20 января начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора «Треста № 14» Сергея Некрасова. Правоохранители обвиняют его в выводе денег из-под налогообложения в особо крупном размере.

Как уточняет портал Properm.ru со ссылкой на следком по региону, Некрасова подозревают в причинении ущерба на 180 млн руб. бюджетам всех уровней. При этом дело рассматривается в особом порядке. Бывший директор заключил со следствием досудебное соглашение. Он полностью признал вину.

Напомним, в 2021 году Арбитражный суд Прикамья признал застройщика «Трест № 14». банкротом. В отношении строительной организации было открыто конкурсное производство из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

Ранее сообщалось, что Трест № 14 продал административное здание во Фролах и передал Пермскому фонду защиты прав дольщиков недостроенный дом.

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