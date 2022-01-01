Максим Артамонов Конкурс на строительство крематория в Перми объявят в марте 2023 года

Глава города обещает «физически закончить строительство» до конца года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Конкурс по выбору подрядчика для строительства крематория в Перми будет объявлен ориентировочно в марте этого года. Об этом рассказала начальник департамента планирования городской администрации Елена Крузель, выступая на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами гордумы.



Чиновница пояснила, что в прошлом году власти не смогли объявить конкурс в связи с тем, что Контрольно-счётная палата Перми проводила проверку по этому объекту.



Напомним, на прошлой неделе стало известно, что достраивать пермский крематорий будут за счёт бюджетных средств, потому что заинтересовать инвесторов проектом не удалось. Глава города Алексей Дёмкин пообещал, что «в конце года мы физически закончим строительство, а в начале следующего года сдадим объект». По его оценкам, ориентировочная стоимость работ составляет 530 млн руб. При этом стоимость возросла на 50 млн руб.



Власти планируют проводить все работы в два этапа. На первом — осуществят реконструкцию имеющегося здания, а на втором этапе планируется приобрести и выполнить монтаж четвёртой кремационной линии, благоустроить кладбище, а также построить колумбарий. Губернатор Пермского края Махонин поручил Дёмкину рассмотреть опыт возведения крематориев в других регионах России.

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