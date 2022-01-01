Максим Артамонов В России работнков ОПК освободят от призыа в армию Отсрочу анонсировал президент Путин Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В России сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут быть освобождены от призыва на срочную службу в армию. Этот вопрос федеральные власти намерены решить «в ближайшее время». Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время общения с рабочими «Обуховского завода».

Чиновник пояснил, что в настощее время оборонные предприятия загружены, на них работают в три смены, а их продукция востребована «в высшей степени».

«Сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал Путин, не уточнив конкретные сроки.

Чиновник отметил, что работники ОПК не попадали под частичную мобилизацию, которая в России в сентябре прошлого года в связи со спецоперацией. Путин сослался на данные Минобороны, согласно которому в целом по экономике, таких работников примерно 830 тыс. человек.

Напомним, 21 декабря прошлого года на расширенном заседании Минобороны РФ с президентом РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил что власти намерены «поэтапно повысить возраст призыва граждан на военную службу до 21 года». Сейчас он составляет 18 лет. В то же время, будет увеличен предельный возраст призыва до 30 лет, а россиянам разрешат по своему желанию переходить на контракт с первого дня прихода на службу.

Шойгу также отметил, что численность ВС РФ нужно увеличить до 1,5 млн человек.

Пермяки не поддержали эту задумку чиновника.

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