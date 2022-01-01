Пермская Xsolla перевела все российские активы под контроль американской компании Поделиться Твитнуть

Xsolla

Константин Долгановский

Xsolla, пермский сервис приёма платежей в онлайн-играх, с 17 января перевёл все свои юридические лица в РФ под контроль американской компании «Иксолла Холдинг Компани», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Об этом сообщает сайт rb.ru.

Отныне американской фирме на 99,9% принадлежат компании ООО «Иксолла», ООО «Систем проджектс» и ООО «Иксолла игры», 0,1% остается за основателем Xsolla Александром Агапитовым.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что Xsolla ликвидирует головную компанию пермского филиала ООО «Иксолла — Русский холдинг», которая была учреждена в Перми в июне 2018 года.

А 30 декабря в Единый государственный реестр юрлиц были внесены сведения о прекращении деятельности ООО «Иксолла — Русский холдинг».

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