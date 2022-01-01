Максим Артамонов В Перми ликвидирован филиал IT-компании Xsolla «Иксолла — Русский холдинг» находилась в процессе ликвидации с июня прошлого года Поделиться Твитнуть

Xsolla

Константин Долгановский

В конце прошлого года, 30 декабря, в Единый государственный реестр юрлиц были внесены сведения о прекращении деятельности ООО «Иксолла — Русский холдинг». Это была головная структура группы Xsolla.

Как уточняет «Коммерсантъ.Прикамье», компанией, которая находилась на ул. Куйбышева, 2, руководила Валентина Чемоданова. Пермский филиал занимался оптовой торговлей программным обеспечением. При этом пермские компании, которые были учреждены ликвидированной организацией, сейчас продолжают работать. Это «Иксолла игры», «Систем проджекс» и «Иксолла».

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что Xsolla ликвидирует головную компанию пермского филиала ООО «Иксолла — Русский холдинг», которая была учреждена в Перми в июне 2018 года. 99,99% в уставном капитале общества принадлежит американской корпорации «Иксолла холдинг компани» и 0,01% основателю Xsolla Александру Агапитову.

Xsolla — это сервис приёма платежей в онлайн-играх. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми и Сеуле. Компания была основана пермяком Александром Агапитовым в 2005 году.

Летом 2021 года в компании Xsolla прошли массовые увольнения. Под сокращение попали 150 сотрудников.

Ранее совет директоров американской IT-компании Miro принял решение закрыть офис в России. Напомним, её основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Российский офис компании также находился в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.