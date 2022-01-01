В 2023 году в Перми отремонтируют самую «крутую» улицу Уклон ул. Восстания составляет почти максимально допустимые 100 промилле Поделиться Твитнуть

ул. Восстания / фото: kofeman.livejournal.com

В 2023 году в Перми будет отремонтирована ул. Восстания. Об этом рассказали в минтрансе Прикамья.

В ведомстве пояснили, что ремонт будет осуществляться на двухкилометровом участке от ул. 1905 года до ул. Сельскохозяйственной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик — ООО «Стройград Плюс». Согласно техзаданию, он должен провести работы по замене выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетона, ремонту тротуаров, приведению в порядок газонов, замене бортовых камней.

В министерстве отметили, что улица имеет почти максимально допустимый уклон в 100 промилле, по этой причине содержать её в нормативном состоянии крайне важно — это позволит избежать возникновения аварийных ситуаций на дороге по причине плохого состояния дорожного полотна.

Напомним, в 2022 году по ул. Восстания впервые официально начал курсировать городской пассажирский транспорт.

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