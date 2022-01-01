Елена Синица Определён перевозчик на автобусный маршрут «Площадь Дружбы — м/р Висим-2» Стоимость контракта — 15,5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подвели итоги конкурса по поиску перевозчика на автобусный маршрут «Площадь Дружбы — м/р Висим-2». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Контракт заключат с подрядчиком Изганиным С.В. Он готов обслуживать маршрут за 15,5 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 15,6 млн руб.).





Согласно условиям контракта, который будет заключён до 31 марта 2023 года, перевозчик должен с 1 октября выводить на линию 8 автобусов малого класса по будням и 7 по выходным.





— Сейчас в микрорайоне Висим работает автобусный маршрут № 17, — рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. — Он долгое время был изолирован от остальной транспортной системы города и курсировал только внутри микрорайона. В этом году, благодаря изменениям федеральных нормативных актов, стало возможным продлить его до площади Дружбы. Ранее жителям приходилось пользоваться услугами заказных автобусов, которые не имели чёткого расписания и не принимали проездные. С продлением маршрута ситуация изменится.





Анатолий Путин также подтвердил, что автобусы на продлённом маршруте начнут курсировать с 1 октября.





Протяжённость маршрута составляет 7 км, и пройдёт он в прямом направлении по улицам Дружбы, Тургенева, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Восстания, Пигасова, Алексеевской, Сельскохозяйственной, Пролетарской, Сухоложской, а в обратном — по ул. Сухоложской, Пролетарской, Сельскохозяйственной, Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Тургенева, Дружбы.

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