Олег Антонов Мэрия Перми ищет подрядчика для работы на автобусном маршруте «площадь Дружбы – микрорайон Висим-2» Регулярные рейсы должны начаться с 1 октября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на обслуживание маршрута №17 «площадь Дружбы — микрорайон Висим-2». Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, который будет заключён до 31 марта 2023 года, перевозчик должен с 1 октября выводить на линию 8 автобусов малого класса по будням и 7 по выходным. Начальная (максимальная) цена — 15,6 млн руб. Заявки принимаются до 7 сентября, перевозчика должны определить 9 сентября 2022 года.

В конкурсной документации сказано, что протяжённость маршрута 7 км и пройдёт он в прямом направлении по улицам Дружбы, Тургенева, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Восстания, Пигасова, Алексеевской, Сельскохозяйственной, Пролетарской, Сухоложской; а в обратном - по ул. Сухоложской, Пролетарской, Сельскохозяйственной, Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Тургенева, Дружбы.

В мэрии пояснили, что часть автобусов будет следовать до улицы 1905 года для обеспечения комфортного интервала движения на наиболее востребованном участке. На маршруте будут действовать все виды проездных, а также утверждено чёткое расписание движения.

— Сейчас в микрорайоне Висим работает автобусный маршрут №17, — рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. — Он долгое время был изолирован от остальной транспортной системы города и курсировал только внутри микрорайона. В этом году благодаря изменениям федеральных нормативных актов стало возможным продлить его до площади Дружбы. Ранее жителям приходилось пользоваться услугами заказных автобусов, которые не имели чёткого расписания и не принимали проездные. С продлением маршрута ситуация изменится.

О планах открыть автобусный маршрут от Висима до площади Дружбы городские власти заявили в июле.

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