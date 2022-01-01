Елена Синица В Прикамье подсчитали количество избирателей Подсчёт ведётся два раза в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два раза в год крайизбирком на основании данных, предоставляемых главами муниципалитетов Пермского края, подводит итоги регистрации избирателей Прикамья. Этот документ утверждается губернатором Пермского края и председателем крайизбиркома.

Подсчёты ведут по данным на 1 января и 1 июля. Так, по состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Пермском крае составляет 1 975 529 человек.

Отметим, что по данным на эту же дату прошлого года в регионе зафиксировали 1 976 869 избирателей.





Ранее сообщалось, что в 2023 году в Пермском крае состоятся выборы в восьми муниципалитетах. весной выборы состоятся в Осе, Чусовом и Добрянке, а осенью в — Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Чайковском и Оханске. Весенние выборы в трёх муниципалитетах будут дополнительными.





Два вакансии образовались в Осинской думе: один депутат лишился мандата за не сданную декларацию о доходах, а второй прекратил полномочия по состоянию здоровья. В Добрянке одно депутатское кресло освободилось из-за того, что народный избранник сдал неполные сведения о своих доходах, а в Чусовом депутат покинул думу по болезни.





Также стало известно, что на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы 17 января депутаты утвердили ликвидационный баланс избирательной комиссии Перми. Этот орган был ликвидирован в прошлом году в связи с изменениями федерального законодательства, которые упраздняют муниципальные избиркомы.

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