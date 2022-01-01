Максим Артамонов В 2023 году в Пермском крае состоятся выборы в восьми муниципалитетах Они пройдут весной и осенью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В следующем году в Пермском крае состоятся восемь избирательных кампаний в муниципалитетах. Весной они пройдут в трёх территориях, а осенью — в пяти. Об этом «Новому компаньону» рассказал член краевого избиркома Антон Маклаев.

Даты весенней кампании пока не определены, они будут известны в начале следующего года. Планируется, что весной выборы состоятся в Осе, Чусовом и Добрянке, а осенью в — Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Чайковском и Оханске.

Весенние выборы в трёх муниципалитетах будут дополнительными. Два вакансии образовались в Осинской думе: один депутат лишился мандата за не сданную декларацию о доходах, а второй прекратил полномочия по состоянию здоровья. В Добрянке одно депутатское кресло освободилось из-за того, что народный избранник сдал неполные сведения о своих доходах, а в Чусовом депутат покинул думу по болезни.

Выборы в этих территориях, согласно избирательному законодательству, должны состояться в течение года — до единого дня голосования в сентябре.

Осеннюю избирательную кампанию в остальных муниципалитетах планируется традиционно провести в начале сентября. Возможно, она пройдёт в три дня.

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