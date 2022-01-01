Елена Синица Муниципалитеты Прикамья смогут выделять друг другу субсидии Эти изменения закреплены в федеральном законе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 18 января, состоялось заседание комитета краевого парламента по бюджету. На нём министр финансов региона Екатерина Тхор рассказала об особенностях исполнения бюджета в 2023 году.

Теперь «горизонтальные» субсидии и кредиты будут доступны регионам и муниципалитетам в рамках межрегионального и межмуниципального сотрудничества по совместным инфраструктурным проектам, поясняет пресс-служба регионального парламента. Это позволяют сделать закрепленные в Федеральном законе №448-ФЗ изменения.





Кроме этого, новые правила допускают возможность сохранения нераспределенного резерва субсидий муниципалитетов на плановый период и перераспределение межбюджетных трансфертов между территориями.





Ранее сообщалось, что некоторые крупные налогоплательщики предоставили в минфин пессимистичный прогноз по поступлению налогов. Екатерина Тхор обратила внимание, что ситуация сейчас складывается непростая.

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