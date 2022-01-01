Елена Синица Минфин Пермского края готов урезать расходы из-за снижения поступления налогов Крупные налогоплательщики предоставили в ведомство пессимистичный прогноз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 18 января, состоялось заседание комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету. На нём министр финансов региона Екатерина Тхор заявила, что в регионе могут снизиться налоговые поступления.

С её слов, некоторые крупные налогоплательщики предоставили в минфин пессимистичный прогноз по поступлению налогов. Она обратила внимание, что ситуация сейчас складывается непростая.





«Если по итогам первого квартала доходы бюджета покажут снижение, будет принято решение о приостановке ряда расходов. Возможные варианты сейчас прорабатываются», — прокомментировала Тхор, передаёт telegram-канал краевого парламента.







Также Тхор добавила, что дефицит бюджета не должен превышать 15% объёма налоговых и неналоговых расходов. Однако, согласно поправкам в бюджетный кодекс РФ, в 2023 году допустимо превышение по нескольким причинам. В их числе профилактика и устранение последствий от коронавируса, мобилизация, мероприятия, связанные с геополитической и экономической ситуацией.

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