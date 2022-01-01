В Перми на время Крещенских купаний изменится движение транспорта Изменения коснуться улиц микрорайона Верхняя Курья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском микрорайоне Верхняя Курья с целью обеспечения безопасности дорожного движения в районе Богоявленского мужского монастыря на период массовых Крещенских купаний изменится движения транспорта, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Так, в период с 21:00 18 января до 04:00 19 января будет организовано одностороннее движение на ул. Верхнекурьинская на участке и в направлении от ул. 4-я Линия до ул. 2-я Линия; на ул. 4-я Линия на участке и в направлении от ул. Верхнекурьинской до дома №39 по ул. 2-я Линия; во внутриквартальном проезде от дома №39 по улице 2-я Линия до ул. 4-я Линия.

Также в целях безопасности будет организовано дежурство экипажей ДПС на улице 4-я Линия.

Напомним, в этом году в Перми организованы и официально рекомендованы для купания в Крещение три места для купания в ночь на 19 января: на ул. Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря), в Верхней Курье на ул. 1-я линия, 53 (на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.

В остальных местах пермякам окунаться в водоёмы не рекомендуется.

Всего же в Пермском крае организовано 55 крещенских купелей.

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