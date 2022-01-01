В Прикамье на Крещение оборудуют 55 купелей В МЧС призвали соблюдать меры безопасности при окунании в прорубь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном управлении МЧС опубликовали список официальных купелей на Крещение в Пермском крае. В ночь на 19 января в регионе будут действовать 55 специально подготовленных мест для купания.

Там будут дежурить не только сотрудники МЧС и полицейские, но и представители местных администраций. В МЧС призвали соблюдать меры безопасности при купании в холодной воде.

В частности, купаться разрешается только в специально оборудованных местах, запрещается употреблять перед этим алкогольные напитки, нельзя нырять. Окунаться лучше по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребёнок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия взрослых.

Полный список официальных купелей, которые будут работать в ночь Крещения, можно посмотреть здесь.

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