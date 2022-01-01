Максим Артамонов Вывеска кафе «Вкусно — и точка» вернётся на ЦУМ после утверждения колерного паспорта Конструкцию демонтировали 11 января Поделиться Твитнуть

10 января вывеска на кафе в ЦУМе ещё была

Елена Синица

Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова сообщила, что вывеска на здании ЦУМа «Вкусно — и точка» может вернуться на своё место, когда собственник выполнит необходимые требования. Об этом она заявила на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству 18 января, отвечая на вопрос депутатов.



«Вывеска представляла собой пластиковую панель, на которой были нарисованы буквы. Поскольку здание ЦУМа находится в достопримечательном месте, есть определённые требования: должен быть колерный паспорт у здания, и буквы должны быть объёмными. Владельцам было выдано предупреждение и установлен срок для добровольного демонтажа, и 11 января она была демонтирована», — сказала Норова.



По её словам, сейчас собственник принимает меры по разработке колерного паспорта.



«Владельцы уже обращались в департамент градостроительства и архитектуры, получили все необходимые паспорта. Сейчас они работают в данном направлении, в том числе с собственниками самого ЦУМа по изготовлению в целом паспорта на здание», — добавила чиновница.



Напомним, 11 января, с фасада пермского ЦУМа была демонтирована вывеска кафе «Вкусно — и точка». Ранее власти города потребовали снять её как нарушающую требования городских Правил благоустройства.



На эту вывески в начале декабря 2022 года пожаловался местный житель. Он посчитал, что она не соответствует утверждённым требованиям. Сотрудники районной администрации провели проверку и подтвердили факт нарушения Правил благоустройства. Согласно требованиям, прописанным в документе, размещение вывесок допускается только на подложке единого цвета по всей длине фасада. В адрес директора ЦУМа было направлено предупреждение с требованием демонтировать вывеску до 11 января 2023 года.

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