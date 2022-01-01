В ходе спецоперации на Украине погиб житель Березников Дмитрий Карпенко Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Пермского края Дмитрий Карпенко, об этом сообщили в городской администрации.

«Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал Дмитрия. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах... Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Карпенко Дмитрия Эдуардовича», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее стало известно о гибели в ходе СВО радиотелефониста из Осы Владимира Жданова.

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