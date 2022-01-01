На Украине в ходе СВО погиб радиотелефонист из Осы Похороны Владимира Жданова состоятся 17 января Поделиться Твитнуть

Владимир Жданов

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При выполнении боевой задачи в ходе СВО на территории Украины погиб житель Осы Пермского края, рядовой, оператор-радиотелефонист Владимир Жданов, об этом сообщили в окружной администрации.

Официальная церемония прощания с Владимиром Ждановым состоится 17 января в 11:30 в «Осинском центре культуры и досуга» по адресу: Оса, ул. Горького, 71.

Администрация и дума Осинского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира.

Ранее сообщалось о гибели Дениса Кобенко из посёлка Буждым Кочёвского округа Прикамья.





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