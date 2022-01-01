В ходе спецоперации на Украине погиб житель Кочёвского округа Прикамья Денису Кобенко было 30 лет Поделиться Твитнуть

Денис Кобенко

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При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР 2 декабря 2022 года погиб житель Кочёвского округа Прикамья Денис Кобенко, 1991 года рождения. Об этом сообщили в окружной администрации.

Денис проживал в п. Буждым.

Прощание с военнослужащим состоится 17 января в 13:00 по адресу п. Буждым, ул. Третья, д. 4 кв. 2.

В администрация Кочевского МО выразили соболезнования родным погибшего

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