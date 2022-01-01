Стали известны даты последних отправок мобилизованных прикамцев в зону СВО Они состоятся 17 и 18 января из Елани Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Во вторник и среду, 17 и 18 января, из учебной части в Елани Свердловской области состоится отправка в зону спецоперации воинской части, укомплектованной, в том числе, мобилизованными из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что это последние мобилизованные прикамцы, проходившие спецподготовку в Еланской учебной части. Известно, что их направят в населённые пункты новых присоединённых территорий России для обеспечения задач СВО.

Всего с начала мобилизации из Елани в зону спецоперации были направлены три полка и две воинские части, в состав которых частично вошли военнослужащие из Пермского края.

Все мобилизованные прикамцы, проходившие спецподготовку в Тюмени, уже находятся в зоне специальной военной операции.

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