Мобилизованные жители Пермского края 4 января выехали из Тюмени в зону СВО Отправка ещё одного дивизиона с прикамцами состоится 5 января Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В среду, 4 января, с железнодорожного вокзала в Тюмени в зону СВО выехала воинская часть, укомплектованная, в том числе, мобилизованными из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отправка ещё одного дивизиона с военнослужащими-прикамцами из Тюменской учебной части в зону специальной военной операции состоится 5 января. Она будет последней с участием мобилизованных осенью прикамцев.

Правительство Пермского края

Уточняется, что мобилизованные будут дислоцироваться в населённых пунктах новых присоединённых территорий России.

Напомним, всего с начала частичной мобилизации в зону СВО направлены два батальона и два дивизиона из учебной части в Тюмени, а также три полка (в состав которых также вошли жители Прикамья) из Еланской учебной части в Свердловской области. Общее число мобилизованных жителей края не сообщается.

Правительство Пермского края

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