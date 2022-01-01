Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ из-за прокурорской проверки изменил правила посещения спектаклей Ответственность за возраст несовершеннолетнего зрителя теперь будет нести сопровождающее лицо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», Пермский театр юного зрителя внёс изменения в «Правила посещения спектаклей». Отныне в документе появится строка о том, что ответственность за соответствие возраста юного зрителя установленным возрастным ограничениям (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+) несёт сопровождающее лицо. До сих пор такая ответственность не была возложена ни на кого.

Эта мера связана с прокурорской проверкой, которая проходит в театре по сигналу зрительницы, увидевшей в спектакле «Гуд бай, Берлин!» (12+, от 14 лет) «откровенную грязь и похабщину», а также оскорбление русского солдата.

В настоящее время проверка ещё не завершена.

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