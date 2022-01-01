Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский ТЮЗ из-за прокурорской проверки изменил правила посещения спектаклей
Ответственность за возраст несовершеннолетнего зрителя теперь будет нести сопровождающее лицо
Как стало известно «Новому компаньону», Пермский театр юного зрителя внёс изменения в «Правила посещения спектаклей». Отныне в документе появится строка о том, что ответственность за соответствие возраста юного зрителя установленным возрастным ограничениям (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+) несёт сопровождающее лицо. До сих пор такая ответственность не была возложена ни на кого.
Эта мера связана с прокурорской проверкой, которая проходит в театре по сигналу зрительницы, увидевшей в спектакле «Гуд бай, Берлин!» (12+, от 14 лет) «откровенную грязь и похабщину», а также оскорбление русского солдата.
В настоящее время проверка ещё не завершена.
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