Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ консультируется с юристами по поводу предписания правоохранительных органов Прокуратура начала проверку в театре из-за спектакля «Гудбай, Берлин!» Поделиться Твитнуть

Спектакль «Гудбай, Берлин!» / фото: culture.ru

По информации «Нового компаньона», Пермский ТЮЗ приступил к консультациям с юристами о возможной реакции на действия правоохранительных органов.

Напомним, прокуратура Пермского края начала проверку в театре. Она связана со спектаклем «Гудбай, Берлин!» (12+, от 14 лет) и проводится даже несмотря на то, что спектакль снят с репертуара. Его показы, запланированные в декабре, были отменены.

Как говорится в релизе пресс-службы прокуратуры, проверка инициирована в связи с постановкой спектакля, в котором были выявлены нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По этому поводу прокурор Ленинского района Перми внёс директору ТЮЗа представление.

В ведомстве также добавили, что прокуратура вместе с региональным министерством территориальной безопасности инициировала экспертизу «художественного материала». Чиновникам это нужно, чтобы определить, есть ли в спектакле информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, а также соответствует ли он заявленному знаку информационной продукции «14+».

По нашей информации, в прокурорском предписании указывается на то, что книга, на основе которой сделана инсценировка, промаркирована «16+», а спектакль обращён к более молодой аудитории.

Пермские СМИ уже писали о скандале, который разразился в конце октября прямо во время спектакля. Одна из зрительниц потребовала остановить «откровенную грязь и похабщину»: она сопровождала на спектакль группу семиклассников и обнаружила в спектакле «откровенную пропаганду гомосексуализма, ранней сексуальной жизни и орального секса». Кроме того, она сочла сцену, в которой призрак немецкого солдата говорит о «русском Иване», оскорбительной.

Зрительница сообщила, что намерена подать заявление в прокуратуру. Как выяснилось, она выполнила своё намерение.

Спектакль «Гудбай, Берлин!» был поставлен в Перми в 2019 году по пьесе Роберта Коаля, написанной на основе подросткового романа Вольфганга Херрндорфа. Режиссёр постановки — Константин Яковлев, который тогда ещё не был художественным руководителем театра. Этот же режиссёр поставил аналогичные спектакли в других городах, где они идут с успехом и без проблем. Спектакль неоднократно отсматривали эксперты, которые положительно его оценили; он был показан на фестивалях и заработал несколько наград.

Внешне спектакль — набор стереотипных представлений о Германии: пасторальная многодетная семейка в чепцах, фашист в каске, Берлинская стена, женщина-супергерой с огнетушителем, отвязная вечеринка подростков… Все персонажи — ходячие стереотипы, живые люди здесь — только два паренька, которые сбежали из дома; но, когда они начинают общаться с окружающими, выясняется, что их собеседники — тоже вполне живые люди.

В сцене подростковой вечеринки есть момент, когда девочка присаживается на колени к мальчику лицом к нему, но никаких других «непристойностей» не происходит.

Фашист в каске, который тоже возмутил зрительницу, — спятивший участник Второй мировой войны, невесту-еврейку которого сожгли, а его самого посадили, — произносит реплику о том, что русский Иван и сам жесток и побеждал мясом.

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