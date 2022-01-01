Максим Артамонов В Перми прокуратура внесла представление директору ТЮЗа за один из спектаклей в репертуаре театра В ведомстве посчитали, что учреждение нарушило законодательство о защите детей от вредной для их здоровья информации Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края начала проверку в ТЮЗе в связи с постановкой спектакля, в котором, по мнению чиновников, были нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сославшись на многочисленные обращения граждан.

В связи с этим прокурор Ленинского района Перми внёс директору ТЮЗа представление.



В ведомстве также добавили, что прокуратура вместе региональным Министерством территориальной безопасности инициировала экспертизу «художественного материла». Чиновникам это нужно, чтобы определить, есть ли в спектакле информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, а также соответствует ли он заявленному знаку информационной продукции «14+».



Напомним, в конце октября в Перми разразился скандал прямо во время спектакля в ТЮЗе по пьесе Роберта Коаля «Гуд бай, Берлин!». Это случилось из-за резкой критики одной из зрительниц, которая потребовала остановить «откровенную грязь и похабщину».



Как выяснилось, женщина сопровождала на спектакль группу семиклассников. Её возмутила «откровенная пропаганда гомосексуализма, ранней сексуальной жизни и орального секса». Кроме того, она посчитала сцену, в которой призрак немецкого солдата оскорбляет русского «Ивана», недопустимой.



Она сообщила, что намерена подать заявление в прокуратуру.



В ТЮЗе не согласились с мнением зрительницы, но всё же приняли решение приостановить показ спектакля.



Впервые спектакль «Гуд бай, Берлин!» ТЮЗ показал в 2019 году. Он поставлен по пьесе Роберта Коаля и рассказывает о двух подростках, которые угнали старый автомобиль и отправились путешествовать по Германии. Кроме пермского ТЮЗа, спектакль был поставлен и в других российских городах.



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