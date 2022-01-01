Показ спектакля в пермском ТЮЗе остановили из-за критики зрителей Скандал разразился прямо во время постановки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском театре юного зрителя были вынуждены приостановить спектакль по пьесе Роберта Коаля «Гуд бай, Берлин!» из-за резкой критики одной из зрительниц. Об этом пишет Properm.ru.

По информации издания, скандал разразился прямо во время постановки: одна из зрительниц встала и потребовала остановить «откровенную грязь и похабщину».

Возмутившейся оказалась пермячка, которая сопровождала на спектакль группу семиклассников. Позднее в интервью она пояснила, что её возмутила «откровенная пропаганда гомосексуализма, ранней сексуальной жизни и орального секса». Кроме того, она посчитала сцену, в которой призрак немецкого солдата оскорбляет русского «Ивана», недопустимой.

После спектакля женщине предложили поговорить с режиссёром, но она отказалась, посчитав общение с человеком, который поставил «такой спектакль», бессмысленным.

Пермячка заявила, что планирует подать заявление в прокуратуру.

В ТЮЗе с мнением зрительницы не согласились, но всё же приняли решение приостановить показ спектакля, учитывая «обострённость сегодняшней социально-политической повестки».

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