Максим Артамонов В Перми объявлен сбор средств на издание книги стихов умершей от ковида журналистки Анастасии Петровой Она стала жертвой первой волны коронавируса почти два года назад Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Анастасии Петровой "ВКонтакте"

Мама пермской журналистки Анастасии Петровой Марина Шилова рассказала, что объявлен сбор средств на издание сборника стихов дочери. Об этом женщина написала на своей странице ВКонтакте.

Анастасия скончалась от ковида весной 2020 года. По словам Марины Шиловой, стихи её дочери — главное наследие и главная любовь после её двух сыновей.

«Анастасия несколько раз участвовала в конкурсе стихов имени Алексея Решетова и становилась лауреатом, её стихи были напечатаны в сборниках, альманахах. Фантастическая повесть «Немного холода» была опубликована в сборнике «Фантастика-2003», второй выпуск… Работать пошла в 15 лет — курьером в газете «Местное время». Потом была работа на выборах разного уровня, на телевидении — репортёр в «Рифее», на радио...» — рассказала в соцсетях её мама.

По её словам, друзья, родные, близкие, коллеги Анастасии подготовили к публикации сборник, и сейчас нужны средства, чтобы он вышел в свет.

Напомним, журналистка и главный редактор еженедельника «Деловой интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса 31 марта 2020 года. Её отвезли в краевую клиническую больницу 24 марта с диагнозом «пневмония», но ей резко стало хуже, и 31 марта она скончалась. Женщине было 36 лет.

Позже в краевом минздраве подтвердили, что у неё был диагностирован коронавирус.

Кроме работы в газете «Деловой интерес», Анастасия преподавала в университете и занималась организацией и проведением интеллектуальных игр в Пермском крае. У неё остались двое детей.





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