Дмитрий Енцов журналист Минздрав подтвердил, что у погибшей пермской журналистки диагностирован коронавирус Это вторая смерть от вируса в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Журналист и главный редактор еженедельника «Деловой интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса 31 марта. Эту информацию подтвердили в краевой администрации и минздраве.

Первый тест на коронавирус показал, по словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, «сомнительные результаты», повторный — положительный.

Анастасия Петрова была госпитализирована в краевую клиническую больницу 24 марта с диагнозом «пневмония», но ей резко стало хуже, и 31 марта она скончалась.

Таким образом, за всё время в регионе было зафиксировано 14 случаев коронавируса, два пациента скончались, один был выписан 1 апреля — самый первый 35-летний инфицированный, прибывший из Франции.

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