Умерла пермская журналистка Анастасия Петрова Поделиться Поделиться Твитнуть

Умерла пермская журналистка, главный редактор газеты «Деловой Интерес» Анастасия Петрова. 24 марта журналистку госпитализировали с высокой температурой. 26 марта она сообщила, что прошла тест на коронавирус после контактов с иностранцами. Тест оказался отрицательным. Но вскоре состояние Анастасии ухудшилось. Врачи диагностировали пневмонию. 31 марта Анастасия скончалась.

Редакция «Нового компаньона» приносит семье Анастасии Петровой глубокие соболезнования.