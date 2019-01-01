Умерла пермская журналистка Анастасия Петрова
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Умерла пермская журналистка, главный редактор газеты «Деловой Интерес» Анастасия Петрова. 24 марта журналистку госпитализировали с высокой температурой. 26 марта она сообщила, что прошла тест на коронавирус после контактов с иностранцами. Тест оказался отрицательным. Но вскоре состояние Анастасии ухудшилось. Врачи диагностировали пневмонию. 31 марта Анастасия скончалась.
Редакция «Нового компаньона» приносит семье Анастасии Петровой глубокие соболезнования.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть