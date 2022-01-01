Максим Артамонов В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» получит зал-трансформер Объект сдадут в эксплуатацию в марте Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В марте этого года, после открытия после реконструкции Дворца молодёжи, театр «Балет Евгения Панфилова» получит зал-трансформер. В новом концертном зале установлена телескопическая трибуна — раздвижная конструкция из четырёх уровней по два ряда мягких кресел на каждом. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале.

По словам чиновника, это даст возможность проводить полноценные репетиции максимальным составом артистов на своей сцене при задвинутой трибуне и показывать спектакли в том же зале для зрителей при выдвинутой трибуне.

Напомним, в начале декабря прошлого года были закончены работы по реконструкции Дворца молодёжи. В здании обновлены фасад и внутренние помещения, а также увеличена площадь до 10 тыс. кв. м за счёт строительства пристройки, где разместится театр «Балет Евгения Панфилова». Таким образом, у театра появится собственное помещение с отдельным входом, репетиционной базой и большим концертным залом. После новогодних праздников мэр Перми заявил, что объект сдадут в эксплуатацию в марте 2023 года.

Аукцион на реконструкцию Дворца молодёжи городская администрация объявила в октябре 2019 года. Начальная (максимальная) цена составляла 499,9 млн руб. Эти средства были заложены в бюджете Перми. Постановлением горадминистрации финансовый объём работ установлен в сумме 616 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.