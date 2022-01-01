Елена Синица В Перми ищут подрядчика для реконструкции здания Ханнеса Мейера на улице Уральской Здесь должна разместиться школа с углублённым изучением математики, физики и информатики Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила конкурс по поиску подрядчика, который займётся реконструкцией здания по ул. Уральской, 110. Об этом сообщается на портале госзакупок.

После окончания работ здесь разместится учебное заведение. Согласно техзаданию, здание должно будет включать в себя несколько блоков: «основное и среднее общее образование», «физкультурно-спортивный блок», «культурно-информационный блок», «блок столовой», «медицинский блок», «административно-хозяйственный блок», «вестибюльная».





Также в строении должна быть предусмотрена комплексная система безопасности. Итоги конкурса подведут 3 февраля.





Работы на объекте должны стартовать 20 февраля 2023 года, а закончиться 30 ноября 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 645,6 млн руб.





Напомним, решение о размещении школы №146 на 400 мест с углублённым изучением математики, физики и информатики в доме по ул. Уральской, 110 было принято в 2021 году.





Тогда глава города Алексей Дёмкин объяснял, почему под размещение школы выбрали аварийное строение, а не новую площадку. По словам градоначальника, на данном земельном участке существует ряд ограничений по строительству, и после расселения аварийного здания с ним ничего нельзя сделать из-за статуса «охраняемый объект». Поэтому родилась идея вовлечь его в оборот, создав там образовательное учреждение.





Позднее министр образования Прикамья Раиса Кассина поясняла , что реставрация аварийного здания на ул. Уральской не планируется. В рамках задуманной реконструкции дом фактически снесут и выстроят новый, внешне похожий.





Дом по ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В 2019 году здание было признано аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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