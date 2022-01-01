Елена Синица Губернатор поручил пермским властям рассмотреть опыт строительства крематориев в других регионах России Отбор подрядчика для строительства проведут в этом году Поделиться Твитнуть

Кладбище «Восточное» с крематорием. Проект

Администрация Перми

В четверг, 12 января, состоялось совещание по вопросам развития территории города Перми. На нём рассмотрели вопрос строительства крематория на кладбище «Восточное». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Работы планируется проводить в два этапа. На первом — осуществят реконструкцию имеющегося здания. Отбор подрядчика планируется провести в этом году.





На втором этапе планируется приобрести и выполнить монтаж четвертой кремационной линии, благоустроить кладбище, а также построить колумбарий. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил главе Перми Алексею Дёмкину рассмотреть опыт возведения крематориев в других регионах России.





Ранее сообщалось, что власти Перми будут искать дополнительные источники финансирования для строительства крематория на кладбище «Восточном».





Возросла стоимость строительства только самого крематория — он подорожал на 50 млн руб., с 462 до 512 млн руб. Чтобы полностью закончить весь комплекс Восточного кладбища, нужно ещё около 710 млн руб. дополнительных средств.





В начале ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил председателю региональной Контрольно-счётной палаты Геннадию Тушнолобову проверить обоснованность роста стоимости строительства крематория.

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