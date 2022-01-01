Максим Артамонов Пермские власти хотят найти частного инвестора для достройки крематория Стоимость его строительства возросла на 50 миллионов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми будут искать дополнительные источники финансирования для строительства крематория на кладбище «Восточном». Об этом сообщил во время прямого эфира глава города Алексей Дёмкин. Видеотрансляция велась на его странице ВКонтакте.

По словам чиновника, возросла стоимость строительства только самого крематория — он подорожал на 50 млн руб., с 462 до 512 млн руб. Чтобы полностью закончить весь комплекс Восточного кладбища, нужно ещё около 710 млн руб. дополнительных средств.

Дёмкин отметил, что видит «пути для удешевления стоимости работ» и знает «способы, каким образом не потратить при этом средства бюджета». Чиновник сослался на предложение губернатора рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций.

«Этим городская администрация сейчас и занимается»,— добавил глава Перми.

Напомним, в начале ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил председателю региональной Контрольно-счётной палаты Геннадию Тушнолобову проверить обоснованность роста стоимости строительства крематория.

В администрации Перми пояснили, что стоимость строительства самого здания крематория осталась практически в прежних параметрах. Стоимость достройки была откорректирована незначительно — с 462 до 512 млн руб. Что касается суммы в 710 млн руб., то во столько оцениваются работы второго этапа. Он включает в себя строительство колумбария, оборудование подъездных путей, автостоянок и пр.

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