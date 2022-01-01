Елена Синица В Прикамье вручили первые специальные награды 300-летия Перми В течение года награды получат 300 организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин вручил первые специальные награды 300-летия Перми за вклад в развитие региона.

Сегодня наградили пермский завод «Машиностроитель», «Мотовилихинские заводы», «ОДК-Авиадвигатель», НПО «Искра» и Пермский пороховой завод.





В целом же в течение юбилейного года будут награждены 500 сотрудников и 300 организаций и предприятий в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, промышленности, ЖКХ, общественной деятельности.





«Пусть эти награды станут символом нашей глубокой благодарности за ваш труд. Промышленники сейчас выполняют колоссальный объём заказов, поддерживая обороноспособность и безопасность страны», — написал Махонин в своём телеграм-канале.





Напомним, на изготовление трёхсот знаков «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» и пятисот медалей «Во славу и развитие Перми» власти в прошлом году потратили около 5 млн руб.

Обе награды изготовлены из серебристого металла. Юбилейная медаль имеет диаметр 29 мм, памятный знак — 100 мм.

Памятным знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» будут награждать коллективы пермских организаций, внёсшие значительный вклад в развитие города.

Медаль «Во славу и развитие Перми» будет вручаться гражданам, внёсшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Предложения о награждении формирует Законодательное собрание Пермского края, органы исполнительной власти Прикамья, главы муниципальных образований, Пермская городская дума и разные организации.

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