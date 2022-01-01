Изготовление памятных медалей и знаков к юбилею Перми оценили в 5,3 млн рублей Срок изготовления — к 30 сентября 2022 года Поделиться Твитнуть

Памятный знак к 300-летию Перми

Правительством Пермского края объявлен аукцион на изготовление трехсот знаков «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» и пятисот медалей «Во славу и развитие Перми». Награды будут вручаться к 300-летию города.

Начальная (максимальная) цена контракта — 5,3 млн рублей. Срок изготовления — к 30 сентября 2022 года.

Обе награды будут изготавливаться из серебристого металла. Юбилейная медаль будет иметь диаметр 29 мм, памятный знак — 100 мм.

Памятным знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» будут награждать коллективы пермских организаций, внёсшие значительный вклад в развитие города.

Медаль «Во славу и развитие Перми» будет вручаться гражданам, внёсшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Предложения о награждении смогут формировать Законодательное собрание Пермского края, органы исполнительной власти Прикамья, главы муниципальных образований, Пермская городская дума и различные организации.

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