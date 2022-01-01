В Березниках сбившего двух братьев водителя приговорили к принудительному лечению Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае вынесен приговор виновнику смертельного ДТП, которое произошло весной 2022 года в Березниках. Водителя отправят в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

Как напоминает «Рифей», 8 мая шофёр «Лады Калина» на большой скорости выехал на перекрёсток на ул. Мира на запрещающий сигнал светофора и сбил двух братьев 18 и 11 лет. Младший ребёнок от полученных травм скончался на месте, а старший попал в больницу в тяжелом состоянии.

В СУ СКР по Пермскому краю в ходе следствия провели судебно-психиатрической экспертизу и установили, что водитель в момент ДТП не осознавал характер и общественную опасность своих действий и нуждается в психиатрическом лечении.

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