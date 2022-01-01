Максим Артамонов В Росавиации назвали причину выкатывания самолёта «Победы» со взлётной полосы в Перми В ведомстве считают, что это произошло из-за отказа управления разворотом передней опоры шасси Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Росавиация разослала руководителям гражданской авиации документ о безопасности полетов. Эта информация посвящена в том числе инциденту в пермском аэропорту, когда самолёт B 737-800 авиакомпании «Победа» выкатился со взлетно-посадочной полосы. Документ опубликовал telegram-канал «Авиаторщина».

В воздушном ведомстве назвали происшествие в Перми серьёзным авиационным инцидентом, а в качестве одной из его версий рассматривается отказ управления разворотом передней опоры шасси.

Напомним, ранее авиакомпания «Победа» разослала пилотам официальное сообщение с объяснением причин чрезвычайной ситуации, которая произошла в аэропорту Перми утром 8 января, когда самолёт при взлёте выкатился за пределы взлётной-посадочной полосы на пять метров, а после этого экипаж принял решение прервать взлёт.

В авиакомпании причиной инцидента посчитали «неуправляемое смещение воздушного судна» влево сразу после начала разбега, но не указали, что именно привело к неконтролируемому перемещению борта с полосы. После официального расследования будет дан детальный анализ события, отметили в «Победе».

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