Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Руководителю театра «У Моста» продлён контракт на один год Предыдущий договор заключался с Сергеем Федотовым на пять лет Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», 10 января художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов подписал трудовой контракт с муниципалитетом. Со стороны учредителя подпись поставила заместитель руководителя департамента культуры Ирина Стрелкова, поскольку глава ведомства Василий Головин с 9 января находится в отпуске.

Как уже сообщал «Новый компаньон», ещё 29 декабря 2022 года Василий Головин подписал приказ о продлении контракта, а также завизировал соответствующее заявление худрука театра.

Ранее Сергей Федотов эмоционально высказался в социальных сетях о том, что предыдущий контракт с ним завершён, забыв упомянуть, что уже приглашён в администрацию города для продления трудовых отношений.

Как пояснили в мэрии, новый контракт с Федотовым заключён на один год, а не на пять лет, как предыдущий.





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