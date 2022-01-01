Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Руководитель театра «У Моста» ни одного дня не был «безработным» Приказ о его назначении был подписан ещё в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По информации «Нового компаньона», ещё 29 декабря прошлого года руководитель департамента культуры администрации Перми Василий Головин подписал приказ о продлении трудового контракта с художественным руководителем театра «У Моста» Сергеем Федотовым на следующий, 2023 год. В тот же день режиссёра ждали в департаменте для подписания контракта, однако он не явился, поскольку находится в отпуске.

В департаменте считают, что заявления Сергея Федотова в соцсетях о том, что он уволен и стал безработным, не более чем недоразумение, и в первый рабочий день, 9 января, он всё-таки подпишет контракт.

Напомним, 29 декабря художественный руководитель муниципального театра «У Моста» Сергей Федотов разместил в социальных сетях текст о том, что контракт с ним расторгнут. «Всё! Finita… Мне прислали из департамента «Уведомление о расторжении контракта». Я подписал. Впервые за 35 лет я уволенный. Ура!! Я свободен!! С Новым годом!».

Однако уже тогда учредитель театра — городской департамент культуры — опровергал факт его увольнения.

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