Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Контракт с худруком театра «У Моста» будет продлён Режиссёра испугали стандартные процедуры Поделиться Твитнуть

Художественный руководитель муниципального театра «У Моста» Сергей Федотов 29 декабря разместил в социальных сетях текст о том, что контракт с ним расторгнут. «Всё! Finita… Мне прислали из департамента «Уведомление о расторжении контракта». Я подписал. Впервые за 35 лет я уволенный. Ура!! Я свободен!! С Новым годом!»

Пост собрал огромный шлейф сочувственных комментариев со словами поддержки. Между тем, в департаменте культуры администрации Перми, которая является учредителем театра, информацию не подтверждают. «Речь идёт о стандартной процедуре, — говорит источник. — Прежде чем заключить новый контракт, надо завершить старый».

По информации «Нового компаньона», учредитель не намерен прерывать трудовые отношения с режиссёром.





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