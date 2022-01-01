Елена Синица Проректор по учебной работе ПГНИУ покинул свой пост Сергей Макаров ушёл по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Профессор кафедры общей физики Пермского классического университета (ПГНИУ) Сергей Макаров покинул пост проректора по учебной работе вуза. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

Сергей Макаров занимал эту должность с 2010 года, ушёл с неё по собственному желанию.





Ранее сообщалось, что во вторник, 10 января, в восьмом корпусе Пермского классического университета (ПГНИУ) произошёл прорыв системы отопления.

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