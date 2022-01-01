Елена Синица
В одном из корпусов ПГНИУ прорвало систему отопления
Проводится эвакуация
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Во вторник, 10 января, в восьмом корпусе Пермского классического университета (ПГНИУ) произошёл прорыв системы отопления. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
На пар среагировала сигнализация. Студенты и преподаватели покинули корпус после сообщений об эвакуации.
Службы университета работают над устранением последствий. В вузе добавили, что занятия проходят по расписанию.
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