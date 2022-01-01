Елена Синица Выручка «Пермской судоверфи» за год возросла в 18 раз В 2022 году этот показатель составил 130 миллионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермская судоверфь» подвела итоги 2022 года. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 7 млн руб., а по итогам 2022 — 130 млн руб. Таким образом, увеличение показатель вырос в 18,5 раз. Об этом говорится в социальных сетях предприятия.

За минувший год предприятие передало заказчику три плавучих сооружения «Ecostation D10» и одно «Ecostation D16». В стадии строительства сейчас 10 плавучих сооружений «Ecostation D10» и пять «Ecostation D16», ресторан «Причал №5» и четыре причальных сооружения.





За этот же год было отремонтировано семь судов,в процессе еще четыре судна.





В ноябре «Пермская судоверфь» заключила один контракт на строительство остановочных комплексов для электросудов с ООО «Эмпериум». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.





Поясняется, что «Пермская судоверфь» должна построить серию из семи остановок Ecostation D10 и передать их к началу навигации 2023 года в Москву. Остановочный комплекс должен быть оснащён буфетом, санузлом, wi-fi, USB-розетками, встроенными в кресла. На данный момент на заводе уже ведётся строительство двух корпусов.

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