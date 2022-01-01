Елена Синица Пермская судоверфь заключила ещё один контракт на строительство остановочных комплексов для электросудов Их направят в Москву Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская судоверфь заключила ещё один контракт на строительство остановочных комплексов для электросудов с ООО «Эмпериум». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что "Пермская судоверфь" должна построить серию из семи остановок Ecostation D10 и передать их к началу навигации 2023 года в Москву. Остановочный комплекс должен быть оснащён буфетом, санузлом, wi-fi, USB-розетками, встроенными в кресла. На данный момент на заводе уже ведётся строительство двух корпусов.





Ранее предприятие «Пермская судоверфь» заключало договор с ООО «Эмпериум» (занимается производством современных электросудов) на разработку проектной документации и строительство речных причалов для судов на электротяге. Причалы изготавливались для нужд департамента транспорта Москвы.





В октябре Пермский край подписал четырёхстороннее соглашение с компаниями «ВодоходЪ», «Эмпериум» и «Пермская судоверфь». По этому соглашению планируется развивать речной туризм, пассажирские перевозки водным транспортом, а также создавать новый, современный, экологически чистый водный транспорт.

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