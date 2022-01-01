Елена Синица Построенные «Пермской судоверфью» причалы отправят на Москву-реку до конца августа Сейчас ведётся финальный этап строительства остановочных комплексов для электросудов Поделиться Твитнуть

речной причал для судов на электрической тяге / фото предоставлено Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Построенные «Пермской судоверфью» причалы отправят на Москву-реку до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края.

Сейчас ведётся финальный этап строительства остановочных комплексов для электросудов. В частности, завершаются работы по формированию корпусов и надстройки, идёт подготовка к спуску на воду.





Напомним, ранее предприятие «Пермская судоверфь» заключило договор с ООО «Эмпериум» (занимается производством современных электросудов) на разработку проектной документации и строительство речных причалов для судов на электротяге. Причалы изготавливаются для нужд департамента транспорта Москвы.

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