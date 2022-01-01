Елена Синица
Построенные «Пермской судоверфью» причалы отправят на Москву-реку до конца августа
Сейчас ведётся финальный этап строительства остановочных комплексов для электросудов
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Построенные «Пермской судоверфью» причалы отправят на Москву-реку до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края.
Сейчас ведётся финальный этап строительства остановочных комплексов для электросудов. В частности, завершаются работы по формированию корпусов и надстройки, идёт подготовка к спуску на воду.
Напомним, ранее предприятие «Пермская судоверфь» заключило договор с ООО «Эмпериум» (занимается производством современных электросудов) на разработку проектной документации и строительство речных причалов для судов на электротяге. Причалы изготавливаются для нужд департамента транспорта Москвы.
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