Елена Синица В 2023 году «ВодоходЪ» в два раза увеличит количество своих теплоходов в Пермском крае Соответствующее соглашение регион подписал с компанией Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край подписал четырёхстороннее соглашение с компаниями «ВодоходЪ», «Эмпериум» и «Пермская судоверфь». Об этом сообщает Фонд развития Пермского края.

По этому соглашению планируется развивать речной туризм, пассажирские перевозки водным транспортом, а также создавать новый, современный, экологически чистый водный транспорт.





В частности, в 2023 году «ВодоходЪ» в два раза увеличит количество своих теплоходов в Пермском крае. В то же время «Эмпериум» продолжит сотрудничать с «Пермской судоверфью».





На данный момент предприятие выполняет заказ на строительство высокотехнологичных остановочных комплексов для судов на электротяге. В ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение на строительство ещё четырёх, а в перспективе, до конца 2023 года, ещё на шесть судов.

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