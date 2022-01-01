В ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний сержант из Соликамска
Похороны Петра Пуйшо пройдут 10 января
Во время специальной военной операции на Украине погиб сержант, командир отделения Пётр Пуйшо, об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края.
Пётр Пуйшо родился 21 января 1991 года в Соликамске. Закончил школу № 2. Проходил службу по контракту.
Прощание с погибшим состоится 10 января в ДК «Прикамье» (Соликамск, ул. Транспортная, 6). Начало гражданской панихиды в 10:00.
Чиновники выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
«Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском в ДНР погиб выпускник школы-интерната из Прикамья. Максиму Орехову было 24 года.
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