Под городом Артёмовском в ДНР погиб выпускник школы-интерната из Прикамья Максиму Орехову было 24 года Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб выпускник Ножовской школы-интерната Частинского округа Пермского края 24-летний Максим Орехов. Об этом сообщили в местной администрации.

Молодой человек погиб в боях за город Артёмовск Донецкой народной республики.

«Юноша с нелегкой судьбой и трагической гибелью. Мы приносим искренние соболезнования всем родным и близким», - сообщили чиновники.

Прощание с военнослужащим пройдёт 10 января в клубе деревни Кленовая Частинского округа.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Александр Ощепков.

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