Максим Артамонов
В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Александр Ощепков
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Как сообщили в администрации Частинского округа на официальной странице ВКонтакте, во время российской спецоперации на территории Украины погиб местный житель Александр Ощепков.
Он родился в селе Верх-Рождество и учился в Бабкинской школе. Сколько ему было лет, где и как он погиб, в администрации не уточнили.
Чиновники выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.
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