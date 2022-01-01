Максим Артамонов В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Александр Ощепков Поделиться Твитнуть

Как сообщили в администрации Частинского округа на официальной странице ВКонтакте, во время российской спецоперации на территории Украины погиб местный житель Александр Ощепков.

Он родился в селе Верх-Рождество и учился в Бабкинской школе. Сколько ему было лет, где и как он погиб, в администрации не уточнили.

Чиновники выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.

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