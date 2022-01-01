Елена Синица Ксения Собчак осталась недовольна ответом краевого минздрава Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на ответ краевого минздрава по поводу состояния женской консультации №2 в Перми.

Она отметила, что можно порадоваться за оперативность ответа, но не за его содержание. Она обратила внимание на фразу минздрава о возрасте здания (оно построено в 1917 году). В ведомстве считают, что это «накладывает свои ограничения на проведение капитального ремонта».





«Под этой канцелярской фразой, видимо кроется, следующий смысл — «начнём ремонт, здание рухнет». Понимаю, ничто не вечно, а тот факт, что «прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники», конечно радует. Но за 105 лет как-то можно было и пораньше-то «проработать»?», — написала Собчак.





Также она заметила, что в ведомстве не называют конкретных сроков строительства новой поликлиники.





Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак подвергла критике состояние здания женской консультации в Перми. Собчак опубликовала в своём тг-канале пост и видео, записанное в лечебном учреждении. Она обратила внимание на обваливающуюся штукатурку, изношенные коммуникации, двери кабинетов, которые «застали ещё дореволюционные времена».

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