Елена Синица Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата Телепнёва перенесли На таком решении настоял адвокат подсудимого Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Сегодня, 9 января, Ленинский райсуд Перми начал рассмотрение уголовного дела бывшего депутата краевого парламента Александра Телепнёва.

Как сообщает издание Properm.ru, заседание длилось чуть более 20 минут. Адвокат Телепнёва просил перенести слушания, так как только прилетел из Москвы.





«Своего подзащитного я видел полчаса, мы не будем ничего затягивать, я только ознакомлюсь с делом», — сказал он.





В результате рассмотрение дела отложили до 18 января.





Напомним, Телепнёву инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.





По версии следствия, в ночь на 30 апреля в пермском баре «Наташа» Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.