Максим Артамонов В Перми суд начал рассматривать уголовное дело в отношении депутата-дебошира Александра Телепнёва В слушаниях объявлен перерыв до 27 декабря Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Ленинский райсуд Перми объявил перерыв в слушании по уголовному делу в отношении бывшего депутата Заксобрания Александра Телепнёва до 27 декабря. Об этом сообщается на сайте суда.



Сегодня состоялось первое заседание по делу. Его ведёт судья Марина Насибуллина.



Напомним, экс-депутата обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.



По версии следствия, в ночь на 30 апреля в пермском баре «Наташа» Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.



Сейчас Телепнёву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Бывший депутат не может выходить из дома с 20:00 до 07:00.Также ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела.



Первый резонансный скандал, связанный с Телепнёвым, случился в 2018 году, когда он вместе с продюсером Сергеем Ванкевичем избили в ночном клубе Андрея Ширмана (DJ Smash). Также Телепнёв избил студента в одном из пермских клубов. За всё это суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако через год депутат вышел по УДО.

Александр Телепнёв — мастер спорта по рукопашному бою. Он развивал в Перми ММА. В Кондратово был директором бюджетного учреждения, где проходили занятия по рукопашному бою и ММА.

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